Un romanziere ha deciso di trasformare alcuni dei suoi libri in audiolibri per offrire accesso alla lettura a oltre 3.000 persone cieche e ipovedenti in Puglia. Questa iniziativa mira a favorire la fruizione culturale tra chi ha difficoltà a leggere i testi scritti. L'operazione coinvolge la produzione di registrazioni sonore di opere letterarie, realizzate con l’obiettivo di rendere più semplice la partecipazione alla vita culturale per questa comunità.

In un Paese che spesso fatica a raccontare le proprie eccellenze culturali e territoriali, la figura di Luigi Del Vecchio si sta imponendo come quella di un autore capace di andare oltre le etichette professionali, intrecciando esperienza istituzionale, impegno sociale e narrazione letteraria con una coerenza rara nel panorama contemporaneo. Del Vecchio, Generale di Brigata della Guardia di Finanza, ha maturato una lunga carriera nelle istituzioni dello Stato, affiancando all’attività operativa e di comando anche un percorso accademico e culturale: è Accademico Ordinario dell’Accademia Tiberina e ricopre incarichi di rappresentanza territoriale, tra cui quello di Delegato Provinciale dell’APAMRI per il Comune di Ostuni.🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Dalla scrittura al diritto alla lettura: il romanziere Del Vecchio porta i suoi libri in audiolibro per oltre 3.000 ciechi e ipovedenti in Puglia

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