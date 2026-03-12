Enrica Bonaccorti, figura nota nella scena dello spettacolo italiano, ha attraversato oltre mezzo secolo di attività, spaziando dalla scrittura di canzoni alla televisione, radio e pubblicazioni. Negli ultimi mesi aveva condiviso con lucidità la sua battaglia contro la malattia, senza retorica. La sua scomparsa segna la fine di una lunga fase della televisione italiana, ormai considerata distante nel tempo.

L a morte di Enrica Bonaccorti chiude una stagione della televisione italiana che oggi appare lontana quasi quanto un’altra epoca culturale. Autrice, conduttrice, attrice e paroliera, Bonaccorti è stata una figura difficile da racchiudere in una sola definizione. Negli ultimi mesi della sua vita, la conduttrice aveva scelto di parlare pubblicamente della malattia che l’aveva colpita. Aveva raccontato di essere affetta da un tumore al pancreas e, la decisione di condividere la diagnosi non era stata accompagnata da toni drammatici: al contrario, aveva affrontato il tema con lucidità e una franchezza, trasformando un momento profondamente privato in una riflessione pubblica sulla fragilità, sul tempo e sulla dignità con cui affrontare la fine. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dalla scrittura di canzoni al successo televisivo, passando per radio e libri, Enrica Bonaccorti ha attraversato oltre mezzo secolo di spettacolo italiano. Negli ultimi mesi aveva raccontato la malattia con lucidità e senza retorica

Articoli correlati

Enrica Bonaccorti, come è morta: la malattia che l’aveva colpitaL’Italia della televisione e dello spettacolo si è svegliata con una notizia che spezza il fiato.

Leggi anche: Enrica Bonaccorti è morta: ma che malattia aveva?

Aggiornamenti e notizie su Enrica Bonaccorti

Argomenti discussi: I MUSICAL DI STEFANO.

E’ morta Enrica BonaccortiROMA (ITALPRESS) – Enrica Bonaccorti non ce l’ha fatta. A pochi mesi dalla scelta di comunicare la malattia, è morta, all’età di 76 anni, a causa di un tumore al pancreas. La conduttrice era nata a ... italpress.com

Lutto nella TV Italiana, è morta Enrica BonaccortiÈ morta a Roma a 76 anni Enrica Bonaccorti, volto storico della televisione italiana tra Rai e Mediaset. Combattiva contro un tumore al pancreas. blogsicilia.it