Dalla lettura al dark romance | il caso delle dodicenni e i libri erotici

Recentemente sono stati segnalati casi di preadolescenti che leggono saghe erotiche, come la serie Limitless. Alcuni genitori hanno scoperto che le loro figlie di dodici anni si dedicano a questi libri, spesso senza averne parlato con gli adulti. La presenza di testi con contenuti per adulti tra le mani di giovani lettori ha suscitato attenzione e preoccupazioni tra gli educatori e le famiglie.

? Cosa sapere Padri scoprono preadolescenti assorte nella lettura di saghe erotiche come la serie Limitless.. Il mercato editoriale con Newton Compton e Mondadori risponde alla domanda dei social.. Un padre scopre che la figlia dodicenne è assorta nella lettura di saghe erotiche e violente, immergendosi in un mercato editoriale dominato da autrici diventate icone per una platea di giovanissime appassionate. La scoperta avviene tra le pagine di una serie intitolata Limitless, un fenomeno che ha registrato oltre 300mila vendite in Italia. La protagonista della storia, Chiara, mostra una voracità letteraria insolita per la sua età, preferendo i libri persino allo smartphone.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Dalla lettura al dark romance: il caso delle dodicenni e i libri erotici I dark romance NON sono quello che pensate Notizie correlate Leggi anche: Rihanna in modalità dark romance a Parigi: burgundy, gloss e borsa “Dracula” (letteralmente) Leggi anche: Un papà felice perché la figlia teenager è un’accanita lettrice scopre suo malgrado il mondo dei dark romance. E si immerge in un raduno di autrici bestseller e fan sfegatate. E stereotipi duri a morire Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Black Ops 7: Trailer di Totenreich svela un boss Gigante di Ghiaccio; La strada per la libertà è macchiata di sangue e carica di rabbia in Color of Rage; iPhone 18 Pro: Dark Cherry, Light Blue, Silver e Dark Gray; Oggi pomeriggio a Barzio letture sul 25 Aprile e costituzioni ai 18enni. Dark Souls Redemption, diamo uno sguardo ravvicinato al manga tratto dalla serie di FromSoftwareIn attesa del terzo numero, distante ancora parecchi mesi, facciamo il punto sulla serie sino a qui, grazie anche ad un'intervista con l'autore e il disegnatore del manga. L'universo immaginifico di ... multiplayer.it In occasione della Giornata mondiale del libro del 23 aprile, scopriamo come la lettura si sia trasformata in biblioterapia, utile anche a gestire ansia e stress - facebook.com facebook