Dalla ricostruzione al futuro | il pragmatismo che salva il Friuli

A Udine, il governatore del Friuli ha esaminato il processo di ricostruzione seguito al terremoto del 1976. Si è concentrato sui passi fatti finora e su come si possa guardare avanti con un approccio pratico. L'intervento si è focalizzato sui risultati concreti ottenuti e sulle strategie adottate per migliorare la gestione delle emergenze. La discussione si inserisce in un quadro di analisi sul futuro del territorio friulano.

? Cosa sapere Massimiliano Fedriga a Udine analizza il modello di ricostruzione post-terremoto del 1976.. Il pragmatismo della gestione friulana guida il dibattito sull'autonomia regionale attuale.. A Udine, nell’auditorium Comelli della sede regionale, Massimiliano Fedriga ha tracciato il perimetro dell’autonomia moderna durante un convegno dedicato al cinquantenario del terremoto del 1976. Il dibattito, incentrato sul cosiddetto Modello Friuli, ha riunito i protagonisti della gestione politica e amministrativa che ha guidato la ricostruzione dopo il sisma. I partecipanti hanno ricostruito le scelte strategiche che hanno permesso alla regione di rialzarsi, identificando tre pilastri fondamentali: la visione a lungo termine, l’autonomia nelle decisioni e la responsabilità delle istituzioni.🔗 Leggi su Ameve.eu

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