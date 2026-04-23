I deputati Rotelli, Iaia e Manes partono oggi per una missione istituzionale in Giappone, con tappe a Tokyo e Osaka. L’obiettivo è approfondire le collaborazioni tra i due paesi, con un focus sull’innovazione tecnologica e le soluzioni ambientali. La delegazione si recherà in diverse istituzioni e aziende per discutere di progetti e scambi di conoscenze nel settore. La visita durerà alcuni giorni e prevede incontri ufficiali e visite in aziende e centri di ricerca.

? Cosa sapere I deputati Rotelli, Iaia e Manes avviano oggi una missione istituzionale a Tokyo e Osaka.. L'obiettivo è importare modelli giapponesi per la gestione delle infrastrutture e della transizione ecologica.. Il deputato Mauro Rotelli, insieme ai colleghi Dario Iaia e Franco Manes, ha dato il via oggi in Giappone a una missione istituzionale di tre giorni che toccherà Tokyo e Osaka per approfondire i temi della sostenibilità e delle infrastrutture. La delegazione, che vede la partecipazione del presidente della commissione Ambiente, Territorio e Lavori pubblici della Camera, si concentrerà su un programma denso di incontri diplomatici e visite tecniche presso realtà all'avanguardia nello sviluppo di soluzioni strategiche e ambientali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Giappone, missione per il futuro: l’innovazione che salva l’ambiente

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