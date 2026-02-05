Il ciclone Harry ha devastato la Sicilia, causando danni per almeno due miliardi di euro. Per giorni, media e governo non hanno dato molta attenzione alla crisi, lasciando le comunità locali a fare i conti con i danni e le difficoltà. Ora si cerca di capire come ricostruire in modo più sostenibile e promuovere una vera transizione ecologica.

di Stephanie Brancaforte e Massimiliano Perna Il ciclone Harry che ha colpito la Sicilia, provocando danni stimati in un paio di miliardi di euro, è stato ignorato per giorni da media e governo nazionale. L’incredibile furia distruttiva del vento, con raffiche di oltre 60 kmh, e del mare, con onde che hanno raggiunto i 15 metri di altezza, ha lasciato una lunga scia di danni, risparmiando le persone solo grazie al funzionamento dell’ allerta preventiva, diramata dalla protezione civile regionale. L’assenza di vittime ha forse reso “poco attraente” la vicenda per il mainstream nazionale e per il governo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Ciclone Harry, il futuro passa da una ricostruzione sostenibile e dalla transizione ecologica

L'Assemblea Regionale Siciliana ha dato il via libera a un ordine del giorno che chiede di rivedere l'uso dei fondi destinati al Ponte sullo Stretto di Messina.

Il Sinalp Sicilia si unisce alle comunità colpite dal ciclone Harry, sottolineando l'importanza di un intervento tempestivo e coordinato.

