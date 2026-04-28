Una nuova iniziativa permette di riscoprire un documento scritto a Potenza nel XIX secolo. La Biblioteca di Energheia sta digitalizzando la pubblicazione “La Lucania 1874”, opera di Michele Lacava, che copre temi che vanno dalla medicina ai conflitti sul campo di battaglia. Il manoscritto, conservato presso il loro archivio, sarà ora accessibile online, portando alla luce un pezzo importante della storia locale.

? Cosa sapere La Biblioteca di Energheia digitalizza La Lucania 1874, opera di Michele Lacava scritta a Potenza.. Il volume ricostruisce l'identità storica della Basilicata tra archeologia classica e lotte risorgimentali.. La Biblioteca di Energheia integra nel proprio catalogo digitale il volume La Lucania 1874, opera pubblicata a Potenza da Michele Lacava per rivendicare l’identità storica e geografica della regione. L’inserimento di questo testo nell’archivio digitale permette di riscoprire la visione di un uomo che fu simultaneamente medico, patriota e studioso. Scritto nel 1874, il libro di Lacava non si limita a una cronaca territoriale, ma funge da manifesto per restituire dignità a quella che all’epoca era nota come Basilicata, proponendo il recupero del nome antico di Lucania come atto di riscatto culturale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalla medicina al campo di battaglia: riscoperto il manifesto di Lacava

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