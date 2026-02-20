Orgoglio Amaranto aderisce al manifesto di Supporters in Campo

Da arezzonotizie.it 20 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Orgoglio Amaranto si unisce al movimento Supporters in Campo, nato per coinvolgere i tifosi nel calcio locale. Fin dalla sua fondazione, l’associazione ha promosso incontri e iniziative per rafforzare il rapporto tra pubblico e squadra. Questa decisione nasce dalla volontà di aumentare la presenza sugli spalti e migliorare il sostegno ai giocatori. La collaborazione mira a rendere più attivo il coinvolgimento dei supporter nelle partite e nelle attività del club.

Il testo tenta, in maniera organica, di stabilire principi etici e valoriali in cui i tifosi si riconoscono e di cui si vogliono fare portavoce ArezzoNotizie è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Giornata amaranto per il big match con il Ravenna. Come e dove acquistare i biglietti Problema muscolare, Ionita ai box. Sei diffidati nell'Arezzo atteso dalla trasferta di Gubbio Sabato la trasferta di Gubbio. Più di mille biglietti per i tifosi amaranto Scuola calcio popolare: allenamento, merenda e studio. Progetto pilota ad Arezzo .🔗 Leggi su Arezzonotizie.itImmagine generica

Leggi anche: Divieto di trasferta a Livorno, Orgoglio Amaranto annuncia il ricorso al Tar

Leggi anche: Respinto il ricorso al Tar di Orgoglio Amaranto. Resta il divieto per la trasferta di Livorno

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Ma ora va in scena il derby mutilato. Scatta il no alla trasferta a Perugia. Orgoglio Amaranto ricorre al Tardi Luca AmorosiAREZZOE così, dopo giorni di rimpalli e di scaricabarile, la Prefettura di Perugia ha disposto il divieto di vendita dei biglietti per la partita Perugia-Arezzo, in programma allo ... lanazione.it

«Divieto di trasferta inaccettabile»: Orgoglio Amaranto annuncia il ricorso al TarArezzo, 6 novembre 2025 – «Divieto di trasferta inaccettabile»: Orgoglio Amaranto annuncia il ricorso al Tar. Il Comitato Orgoglio Amaranto, ancora una volta, ha deciso di percorrere la via ... lanazione.it