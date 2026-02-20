Orgoglio Amaranto aderisce al manifesto di Supporters in Campo

Orgoglio Amaranto si unisce al movimento Supporters in Campo, nato per coinvolgere i tifosi nel calcio locale. Fin dalla sua fondazione, l’associazione ha promosso incontri e iniziative per rafforzare il rapporto tra pubblico e squadra. Questa decisione nasce dalla volontà di aumentare la presenza sugli spalti e migliorare il sostegno ai giocatori. La collaborazione mira a rendere più attivo il coinvolgimento dei supporter nelle partite e nelle attività del club.

