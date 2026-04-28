Dalla Brianza fino al Brennero | Diciamo no al falso made in Italy

Dalla Brianza al Passo del Brennero, migliaia di agricoltori si sono riuniti per protestare contro i prodotti falsi che vengono spacciati come italiani. Tra i partecipanti c’era anche un agricoltore della provincia di Monza e della Brianza, che ha preso parte alla manifestazione organizzata da Coldiretti al confine con l’Austria. In totale, circa diecimila persone hanno manifestato con l’obiettivo di difendere le produzioni italiane.

Dalla Brianza al Passo del Brennero, con un obiettivo chiaro: "Proteggere il Made in Italy ". Ieri, c’era anche l’ornaghese Giovanni Rota tra i diecimila agricoltori scesi in campo con Coldiretti al confine con l’Austria. Trattori, bandiere e una protesta che pesa - conti alla mano - fino a 20 miliardi di euro l’anno sottratti alle campagne italiane. "Se non cambiano le cose – avverte il coltivatore brianzolo di cereali, 100 ettari nel borgo alle porte di Monza – siamo con le spalle al muro". "Oggi, siamo qui per chiedere a tutti scelte consapevoli: noi abbiamo vincoli molto severi sulle sostanze da utilizzare, che nel resto del mondo non ci sono.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Dalla Brianza fino al Brennero: "Diciamo no al falso made in Italy" Notizie correlate Centinaia di agricoltori padovani al Brennero: «Il falso Made in Italy penalizza chi lavora la terra»C’erano anche centinaia di agricoltori padovani al Brennero, insieme ai diecimila imprenditori agricoli arrivati da tutta Italia per l’operazione... Formaggio dall’Olanda in Campania, Coldiretti blocca il TIR al Brennero: scoppia il caso falso ‘Made in Italy’Tempo di lettura: < 1 minutoVentimila chili di formaggio a pasta filata provenienti dall’Olanda e diretti a Gricignano di Aversa finiscono al centro... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Meteo, dalla pioggia all’anticipo di estate: settimana ‘ballerina’ in Brianza; Dalla Brianza fino al Brennero: Diciamo no al falso made in Italy; Carate Brianza, attesa finita in via della Valle: arriva il semaforo all’incrocio con via Piemonte; Da Chernobyl alla Brianza, una speranza che resiste. Dalla Brianza fino al Brennero: Diciamo no al falso made in ItalyL’ornaghese Giovanni Rota tra i diecimila agricoltori scesi in campo con Coldiretti al confine con l’Austria. La denuncia: Importiamo prodotti che ci fanno concorrenza sleale a scapito nostro e dei c ... ilgiorno.it Dalla Brianza alla Cina: la startup che vuole cambiare tuttoStartup brianzola sviluppa tecnologia a ultrasuoni per riciclare batterie. Progetto in Cina per migliorare il recupero dei materiali. monza-news.it Dalla Brianza alla Valtellina: la storia continua! Siamo orgogliosi di aver consegnato un nuovo DAF XG+ alla TSR Autotrasporti di Tirano (SO). Per un cliente storico DAF come la famiglia Saligari, il passaggio all'ammiraglia della nuova generazione rap - facebook.com facebook