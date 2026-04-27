Centinaia di agricoltori padovani al Brennero | Il falso Made in Italy penalizza chi lavora la terra

Centinaia di agricoltori padovani si sono uniti ai diecimila imprenditori agricoli provenienti da tutta Italia al Brennero, partecipando all’iniziativa #NOFAKEINITALY promossa da Coldiretti. La manifestazione ha coinvolto operatori del settore che hanno espresso preoccupazione riguardo alle conseguenze del falso Made in Italy, sottolineando come questa pratica penalizzi chi lavora con professionalità e rispetto delle regole nel settore agricolo.