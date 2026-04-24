Le sfide del weekend in campo dalla Serie A alla C

Questo fine settimana si svolgono diverse partite di calcio tra Serie A, Serie B e Serie C, coinvolgendo squadre toscane, umbre e lo Spezia. La giornata vede confronti diretti e sfide importanti in tutte le categorie, con partite che si terranno in vari stadi delle rispettive regioni. Le squadre sono pronte a scendere in campo per gli incontri programmati, con alcune gare che possono influenzare le classifiche di fine stagione.

Firenze, 24 aprile 2026 – Ecco le sfide in programma questo fine settimana dalla Serie A alla Serie C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. SERIE A Parma- Pisa (sabato 25 aprile, ore 15) Fiorentina -Sassuolo (domenica 26 aprile, ore 12,30) SERIE B Catanzaro- Spezia (sabato 25 aprile, ore 12,30) Frosinone- Carrarese (sabato 25 aprile, ore 15) Venezia- Empoli (sabato 25 aprile, ore 17,15) SERIE C Ternana - Pianese (domenica 26 aprile, ore 14,30) Arezzo -Torres (domenica 26 aprile, ore 14,30) Gubbio -Pineto (domenica 26 aprile, ore 14,30) Forlì- Perugia (domenica 26 aprile, ore 14,30) Pontedera - Livorno (domenica 26 aprile, ore...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le sfide del weekend, in campo dalla Serie A alla C INDOVINA LA CATEGORIA della CALCIATRICE in INCOGNITO! | dalla PROMOZIONE alla SERIE A! | LASAGNA Notizie correlate Squadre in campo dalla Serie A alla C, ecco le sfide del weekendFirenze, 5 marzo 2026 – Squadre in campo nel fine settimana dalla Serie A alla Serie C, ecco il quadro degli incontri per le toscane, le umbre e lo... Calcio, le sfide del weekend dalla Serie A alla Serie CFirenze, 13 marzo 2026 – Ecco il quadro delle partite di questa settimana dalla Serie A alla Serie C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Serie A2 Softball, seconda giornata: sfida al vertice del girone B tra Fiorentina e Castionese - Federazione Italiana Baseball Softball; Calcio: le sfide dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia; Campionati regionali, al via la 23esima giornata; U15 Serie A/B. I risultati delle sfide della 25° giornata. I pronostici del weekend (25-26 aprile): Serie A e campionati esteriI pronostici del weekend, trentaquattresima giornata di campionato in Serie A, in campo anche Premier League, Bundesliga, Liga e Ligue 1 ... ilveggente.it Serie A, 33° turno: il programma del weekend e l'orario di tutte le partiteEcco il programma completo di tutte le partite del 33° turno di Serie A 2025/2026 che si svolgerà questo weekend. hdblog.it La settima generazione introduce sulla Serie il più importante aggiornamento mai realizzato implementato dalle tecnologie della Neue Klasse - facebook.com facebook Serie A, il programma della 34^ giornata #SkySport #SerieA x.com