le sfide del weekend dalla serie a alla c

Il weekend porta molte partite in Italia, perché le squadre vogliono migliorare la loro posizione in classifica. Le gare di sabato e domenica coinvolgono squadre di Serie A, B e C, tra cui le toscane, le umbre e lo Spezia. Alcune partite si giocano in casa, altre in trasferta, e ogni squadra punta a portare a casa punti importanti.

Firenze, 13 febbraio 2026 – Squadre in campo per le sfide del fine settimana: ecco il quadro degli incontri dalla Serie A alla Serie C per le squadre toscane, umbre e per lo Spezia. SERIE A Pisa -Milan (venerdì 13 febbraio, ore 20,45) Como- Fiorentina (sabato 14 febbraio, ore 15) SERIE B Modena- Carrarese (sabato 14 febbraio, ore 15) Spezia -Frosinone (domenica 15 febbraio, ore 15) Empoli -Reggiana (domenica 15 febbraio, ore 17,15) SERIE C Livorno - Pianese (domenica 15 febbraio, ore 14,30) Perugia -Carpi (domenica 15 febbraio, ore 17,30) Pontedera - Gubbio (domenica 15 febbraio, ore 17,30) Pineto- Ternana (lunedì 16 febbraio, ore 20,30).