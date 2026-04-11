Talenti di Oristano volano alla Bocconi | sfida logica a Milano

Due studenti dell’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano hanno raggiunto la fase finale dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi di Milano. I partecipanti sono Nicolas Carta e Bernardo Demurtas, entrambi provenienti dalla stessa scuola. La selezione si è svolta attraverso diverse prove, e ora si preparano per la sfida conclusiva nella città meneghina.

Due studenti dell’Istituto Comprensivo 1-2 di Oristano, Nicolas Carta e Bernardo Demurtas, hanno conquistato un posto nella fase finale dei Giochi Matematici organizzati dall’Università Bocconi. Il traguardo, raggiunto dopo aver superato con successo le fasi eliminatorie di ottavi, quarti e semifinali, vedrà i due giovani talenti di Palmas Arborea confrontarsi con i migliori esponenti della disciplina durante la competizione nazionale prevista a Milano il prossimo 30 maggio. L’eccellenza logica che parte dal territorio. Il percorso che ha portato gli alliei della scuola secondaria di primo grado verso la vetta della competizione non è stato frutto del caso, ma il risultato di una preparazione meticolosa guidata dalla professoressa Manuela Meloni. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Talenti di Oristano volano alla Bocconi: sfida logica a Milano Lamezia sfida l’élite: 3 talenti calabresi volano a RiccioneTre nuotatori della Kairos Nuoto Lamezia si apprestano a sfidare l’élite nazionale a Riccione nei prossimi 12 e 13 aprile. Leggi anche: Accoltellato alla testa e all’addome in zona Bocconi a Milano, grave un 23enne: tre aggressori in fuga