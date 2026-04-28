Il mercato estivo si avvicina e il Napoli sta pianificando alcuni rinforzi. Sono attesi tre acquisti certi, tra cui Juanlu e Rios, mentre si valutano anche le possibilità di portare a termine l’operazione Pinamonti. Per la prossima stagione, i giocatori che lasceranno la squadra sono Juan Jesus e Anguissa, con altre mosse ancora da definire. La società sta lavorando per mantenere la squadra competitiva.

L'indicazione estiva arriva da un grande successo del passato. Parliamo di cinema, ma anche di calcio. Il mix perfetto per Aurelio De Laurentiis, che fa rima con successo. Napoli ricomincia da tre e stavolta non si tratta di un film, ma della prossima missione nel mercato estivo. Tre colpi, necessari per rendere la rosa omogenea, con i famosi ventidue titolari più qualche altro giovane di belle speranze. Perché in fondo, al netto degli infortuni, questa squadra ha dimostrato di poter essere ancora competitiva ai massimi livelli. Conte o non Conte, si vedrà. Ma intanto è normale che il ds Giovanni Manna e il suo scouting siano da tempo a lavoro per alzare ancor di più il livello, tenendo conto però della richiesta della proprietà.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dal mercato un tris per il Napoli: da Juanlu a Rios con l’idea Pinamonti. Così si resta al top

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