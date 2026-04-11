Napoli idea Rios | avviati i contatti il Benfica pensa alla cessione

Il Napoli ha iniziato i contatti con il Benfica per l'acquisto del centrocampista colombiano Richard Rios. La società partenopea sta valutando l’eventuale trasferimento del giocatore, che rappresenta uno dei principali obiettivi per rafforzare la mediana in vista della prossima stagione. La dirigenza azzurra ha già intrapreso le trattative e sta lavorando per definire i dettagli dell’operazione.

Il Napoli pensa già alla prossima stagione e sceglie di puntare con decisione su Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Benfica è uno dei principali obiettivi per rinforzare la mediana in vista della stagione 20262027 e la dirigenza azzurra è già attiva sul mercato. Le ultime indiscrezioni confermano i contatti tra i due club anche se al momento si tratta di semplici colloqui esplorativi e non di una vera e propria trattativa. Tuttavia, l’interesse del Napoli è forte e anche l’idea di anticipare la concorrenza e impostare l’operazione con largo anticipo. Dal punto di vista economico, l’operazione si preannuncia complessa. Il Benfica, che lo ha acquistato per circa 27 milioni di euro, lo valuta oltre i 35 milioni, mentre il Napoli vorrebbe contenere l’investimento intorno ai 30 milioni.🔗 Leggi su Dailynews24.it Mercato Napoli, primi contatti esplorativi per Richard Ríos: il centrocampista del Benfica entra nel mirino azzurroCalciomercato Inter, Zanetti all’opera per il centrocampo del futuro: la mossa per portare in nerazzurro quel talento del Como Spalletti Juve, ci... Il Napoli piomba su Rios del BenficaIl Napoli segue con particolare attenzione il centrocampista Richard Rios del Benfica.