Dal fiume al mare la via su Gran Sasso con dedica antisionista

Un nuovo percorso è stato inaugurato sul Paretone del Corno Grande, intitolato «Dal fiume al mare: dedicata a tutti i palestinesi che lottano contro i sionisti». L'itinerario è stato aperto da tre escursionisti, tra cui Simone Calabrese, Eloisa Izzo e Lorenzo Trento, e si sviluppa lungo la parete del Gran Sasso. La dedica è visibile lungo il tragitto e ha suscitato reazioni di vario tipo.

Si chiama «Dal fiume al mare: dedicata a tutti i palestinesi che lottano contro i sionisti» l'itinerario aperto sul Paretone del Corno Grande da Simone Calabrese, Eloisa Izzo e Lorenzo Trento. Non una dedica generica a Gaza, ma una formula politica entrata nel lessico più duro del conflitto mediorientale. La nuova via sul Gran Sasso, infatti, porta il nome di uno slogan che per il mondo ebraico significa cancellare Israele dalla carta geografica. E il caso ha diviso anche il mondo dell'alpinismo. Il Caai, Club alpino accademico italiano, ha sollevato il problema del nome, giudicato troppo politico e divisivo. Il presidente generale del Cai, Club alpino italiano, Antonio Montani, ha invece difeso gli apritori e ha definito «inaccettabile» la presa di posizione del Caai.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - "Dal fiume al mare", la via su Gran Sasso con dedica "antisionista" Notizie correlate “Dal fiume al mare”: il nuovo itinerario sul Gran Sasso che fa litigare alpinisti e comunità ebraicaUna nuova via sul monte Gran Sasso porta il nome “Dal fiume al mare” ed è «dedicata a tutti i palestinesi che lottano contro i sionisti». Alpinista scivola sul Gran Sasso: salvato dal soccorso alpino con l'elicotteroIl soccorso alpino e speleologico abruzzese è intervento il 18 aprile sul Gran Sasso, vicino via delle Creste, per soccorrere un alpinista di 34 anni... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: ABRUZZO – Presidente Regione al Cai: Non usate il Gran Sasso per dividere - Moked; Via alpinistica sul Gran Sasso dedicata ai palestinesi: Marsilio scrive al presidente del Cai; I luoghi italiani che ci commuovono fino alle lacrime: la scienza spiega perché; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 27 aprile 2026 - Moked. Dal fiume al mare: il nuovo itinerario sul Gran Sasso che fa litigare alpinisti e comunità ebraicaIl caso divide Cai e Caai. L'Ucei parla di slogan genocida L'articolo Dal fiume al mare: il nuovo itinerario sul Gran Sasso che fa litigare alpinisti e comunità ebraica proviene da Open. msn.com 27/04/2026 – Campo Imperatore Altra giornata splendida sulle nevi del Gran Sasso, con panorami mozzafiato e condizioni ancora fantastiche in questi ultimi giorni di una stagione sciistica lunga, intensa e ricca di emozioni. Ci avviciniamo alla c - facebook.com facebook