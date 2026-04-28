Dal fiume al mare | il nuovo itinerario sul Gran Sasso che fa litigare alpinisti e comunità ebraica

È stato inaugurato un nuovo itinerario sul monte Gran Sasso chiamato “Dal fiume al mare”. La via è stata dedicata ai palestinesi che combattono contro i sionisti. La creazione di questa strada ha suscitato reazioni contrastanti tra gli alpinisti e la comunità ebraica locale. La posizione ufficiale sulla questione non è stata ancora comunicata. La discussione sulla denominazione e sul significato di questa via prosegue nelle comunità interessate.

Una nuova via sul monte Gran Sasso porta il nome “Dal fiume al mare” ed è «dedicata a tutti i palestinesi che lottano contro i sionisti». Francesca Musacchio sul Tempo fa sapere che l’itinerario sul Paretone del Corno Grande è stato aperto da Simone Calabrese, Eloisa Izzo e Lorenzo Trento. Il caso ha diviso il mondo dell’alpinismo: il Caai, Club alpino accademico italiano, ha sollevato il problema del nome divisivo. Il presidente generale del Cai, Club Alpino Italiano, Antonio Mondani ha invece difeso gli apritori e polemizzato con il Caai. «Una via rappresenta una componente essenziale della cultura e della tradizione alpinistica», ha sostenuto Montani.🔗 Leggi su Open.online Notizie correlate Leggi anche: Alpinisti morti sul Gran Sasso. Opposizione all’archiviazione Alpinisti morti sul Gran Sasso: inchiesta verso archiviazioneRimini, 7 marzo 2026 – Sono state rese note le motivazioni con cui la procura di Teramo ha chiesto l'archiviazione dell'inchiesta sulla morte di... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: ABRUZZO – Presidente Regione al Cai: Non usate il Gran Sasso per dividere - Moked; Via alpinistica sul Gran Sasso dedicata ai palestinesi: Marsilio scrive al presidente del Cai; I luoghi italiani che ci commuovono fino alle lacrime: la scienza spiega perché; DAI GIORNALI DI OGGI – Bokertov 27 aprile 2026 - Moked. Dal fiume al mare: il nuovo itinerario sul Gran Sasso che fa litigare alpinisti e comunità ebraicaUna nuova via sul monte Gran Sasso porta il nome Dal fiume al mare ed è «dedicata a tutti i palestinesi che lottano contro i sionisti». Francesca Musacchio sul Tempo fa sapere che l’itinerario sul ... msn.com 27/04/2026 – Campo Imperatore Altra giornata splendida sulle nevi del Gran Sasso, con panorami mozzafiato e condizioni ancora fantastiche in questi ultimi giorni di una stagione sciistica lunga, intensa e ricca di emozioni. Ci avviciniamo alla c facebook