Forlì nel Barocco | 200 opere 30mila prenotati un viaggio nell’arte

Forlì ha aperto una mostra dedicata al Barocco, attirando oltre 30.000 visitatori e coinvolgendo circa 200 opere. L’esposizione presenta dipinti, sculture e arredi provenienti da diverse collezioni, offrendo un viaggio tra il Seicento e il Novecento. La mostra intende mostrare come l’arte di quel periodo abbia influenzato anche i secoli successivi. La rassegna rimarrà aperta fino alla fine del mese, invitando tutti a scoprire questa ricca eredità artistica.

Forlì si immerge nel Barocco: oltre 200 opere in mostra tra arte e inquietudine. Forlì apre le porte a un'esposizione inedita sul Barocco, un viaggio attraverso tre secoli di arte e pensiero che si snoda dal Seicento fino alle suggestioni del Novecento. La mostra, intitolata 'Barocco – Il Gran Teatro delle Idee', debutterà domani, 21 febbraio 2026, presso i Musei San Domenico e resterà aperta al pubblico fino al 28 giugno, con un notevole interesse già dimostrato da oltre 30mila prenotazioni. L'evento si propone di offrire una chiave di lettura originale di un periodo storico spesso frainteso, evidenziandone la sorprendente attualità.