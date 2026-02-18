Il ponte di Brivio chiuderà per lavori dal 4 maggio

Il sindaco Federico Airoldi ha annunciato che il ponte di Brivio resterà chiuso al traffico a partire dal 4 maggio, a causa di interventi di manutenzione. La riparazione, prevista per migliorare la stabilità della struttura, comporta la chiusura temporanea della strada principale che collega il centro al quartiere periferico.

La data slitta di qualche giorno rispetto a una prima programmazione. Ma permangono le preoccupazioni per la viabilità del territorio. Previsti 15 mesi di cantiere Slitta al 4 maggio la chiusura del ponte di Brivio per lavori. Lo ha annunciato in un post il sindaco Federico Airoldi. “A seguito dei contatti con Anas nella persona del responsabile del progetto di ristrutturazione di Ponte di Brivio, ingegner Buonamico, sono state definite le modalità di cantierizzazione e la data di chiusura al traffico”. “La via Garibaldi (collegamento tra via Volta ed il Ponte) resterà aperta al traffico - fa sapere il sindaco di Brivio - In particolare, verrà mantenuta la svolta a destra per il traffico in uscita da Brivio e verrà realizzata la svolta a sinistra per il traffico proveniente dalla via Garibaldi e diretto verso il centro di Brivio con la rimozione di parte dei cordoli esistenti (spartitraffico) sulla piattaforma stradale.🔗 Leggi su Leccotoday.it

