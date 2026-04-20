Lavori sulla A14 chiude la stazione di Rimini Nord | i percorsi alternativi

Dalle 21 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 aprile, la stazione di Rimini Nord sulla A14 Bologna-Taranto sarà chiusa. La chiusura riguarda sia l’entrata verso Ancona che l’uscita proveniente da Bologna, a causa di lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Sono stati predisposti percorsi alternativi per i veicoli che devono attraversare questa tratta. La chiusura è stata comunicata in anticipo per permettere agli automobilisti di organizzarsi.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 21 di mercoledì 22 alle 5 di giovedì 23 aprile, sarà chiusa la stazione di Rimini nord, in entrata verso Ancona e in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di utilizzare le.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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