Banche italiane | 1,8 mld allo Stato con l’affrancazione degli extraprofitti del 2023 e risparmio fiscale di 800 milioni

Le banche italiane hanno versato 1,8 miliardi di euro allo Stato, ottenendo un risparmio fiscale di 800 milioni grazie all’affrancazione delle riserve derivanti dagli extraprofitti del 2023. La somma rappresenta una cifra significativa che si aggiunge alle entrate dello Stato, mentre le banche cercano di gestire i loro risultati finanziari in un anno caratterizzato da risultati record.

Roma, 9 febbraio 2026 – Le banche italiane hanno versato 1,8 miliardi di euro allo Stato, beneficiando di un risparmio fiscale di 800 milioni di euro grazie all’affrancazione delle riserve generate dagli extraprofitti del 2023. Questa operazione, frutto di una strategia governativa volta a incentivare la liquidità nel sistema economico, ha permesso al Fisco di incassare immediatamente risorse e alle banche di sbloccare fondi precedentemente vincolati. L’analisi dei bilanci del 2025 delle principali banche italiane rivela come gli istituti di credito abbiano sfruttato la possibilità, introdotta con la Manovra finanziaria per il 2025, di pagare in anticipo alcune imposte con un’aliquota agevolata.🔗 Leggi su Ameve.eu

Le banche italiane hanno versato allo Stato circa 1,8 miliardi di euro nel 2025.

Le banche italiane hanno deciso di usare le riserve di capitale accumulate nel 2023 per usufruire dello sconto fiscale previsto dalla legge di Bilancio.

