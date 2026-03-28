In un anno, sono state create circa duemila nuove imprese artigiane nella regione Friuli Venezia Giulia, con un focus particolare sui giovani. L'artigianato locale si presenta come un settore in crescita, che combina tradizione e innovazione, dimostrando di essere ancora un elemento fondamentale per l'economia regionale. La ripartenza si concentra sull'inserimento dei giovani nel settore, rafforzando così le radici e lo sviluppo del comparto.

Record di aperture nel 2025: una startup su tre è guidata da under 35. Confartigianato Udine celebra San Giuseppe a Gemona nel ricordo del terremoto e guarda alle sfide dell'IA e della pace Il "saper fare" non va in pensione, anzi, si rinnova profondamente. In un Friuli Venezia Giulia che guarda con orgoglio alle proprie radici ma punta dritto all'innovazione, l'artigianato conferma di essere il motore pulsante dell’economia regionale. I numeri parlano chiaro: nel solo 2025 sono nate 1.957 nuove aziende artigiane, consolidando un saldo positivo tra aperture e chiusure che prosegue ormai da un biennio. Ma il dato più significativo riguarda il ricambio generazionale: oggi, una nuova impresa su tre è guidata da giovani. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

© Triesteprima.it - L’artigianato friulano riparte dai giovani: duemila nuove imprese in un anno

Articoli correlati

Artigianato italiano a rischio: strozzato dai crediti, nuove regole ambientali e 128mila imprese chiuse in 10 anni.L'artigianato italiano, un settore che conta oltre 1,23 milioni di imprese nel 2025, si trova a fronteggiare una crescente difficoltà di accesso al...

La crisi dell’artigianato. Perse 600 ditte in un anno: "Più giovani e stranieri. Ma non è sufficiente"di Andrea Gianni MILANO Mancato ricambio generazionale, rischi d’impresa e costi troppo alti, dall’affitto alle imposte, fuga dal lavoro manuale,...

Aggiornamenti e notizie su artigianato friulano

Artigianato: Bini, la Regione ha triplicato il sostegno al settoreL'artigianato è un esercito di pace, silenzioso e laborioso, una delle eccellenze del Friuli Venezia Giulia in grado di portare avanti storie, tradizioni, mestieri e intelligenza umana. La Regione è ... triestecafe.it

Artigianato: Bini, Regione ha triplicato sostegno al settoreZilli, celebrare a Gemona la festa di San Giuseppe ha alto valore Gemona del Friuli, 28 mar - L'artigianato Ã¨ un esercito di pace, silenzioso e laborioso, una delle eccellenze ... ilgazzettino.it