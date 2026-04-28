Il 25 aprile, una data che un tempo rappresentava la memoria della lotta partigiana contro il fascismo, oggi si trova al centro di controversie che riguardano soprattutto il suo significato legato all’antifascismo. La festività, ridotta a una celebrazione civile, viene spesso vista come un momento di divisione più che di unità. Questa trasformazione ha portato a un dibattito acceso su come interpretare e commemorare quegli eventi storici.

Roma, 28 apr – Al contrario di quanto sostiene una certa vulgata alla costante ricerca di stampelle e collanti, una cosa, ormai, è certa: oggi, nel 2026, il 25 aprile – festività civile ridotta a r esiduo di un compromesso esaurito – è divisivo solamente per l’antifascismo. Dimostrazione plastica dell’affermazione, tra i tanti esempi possibili, l’ultima querelle milanese tra l’ Anpi e la comunità ebraica. A distanza di oltre ottant’anni, insomma, la Resistenza continua a dividere. I partigiani. senza i partigiani. A proposito della nota associazione combattentistica. Un’organizzazione – fanno notare i tipi di Libero – di partigiani ormai senza più partigiani.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Dai partigiani di ieri ai contributi di oggi: si scrive Resistenza, si legge retorica

Notizie correlate

Eolico selvaggio in Irpinia, il PRC: "Si scrive transizione ecologica, si legge speculazione ambientale"Giovedì 19 febbraio, la Casa della Cultura di Aquilonia si trasformerà, ancora una volta, nel palcoscenico dell'ennesima parata a favore dell'eolico...

"Ieri partigiani, oggi terroristi". Lo striscione choc degli anarchici a PadovaIl flusso anarchico ha ripreso vigore da qualche settimana e ha toccato il suo apice con la morte di Sara Ardizzone e Sandro Mercogliano, vittime di...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: 25 aprile, Festa della Liberazione: storia e significato; Liberazione: chi erano le donne della Resistenza (e perché la Storia ha cercato di dimenticarle); I sentieri della Resistenza da fare questo 25 aprile; Oggi si celebra la Resistenza che ha conquistato la libertà.

La grande festa del 25 aprile a Gallarate, tra Resistenza di ieri e di oggiSettecento persone in corteo, sotto tante bandiere diverse. Tra memoria storica e riflessioni su quale sia il messaggio oggi ... varesenews.it

FOTO | VIDEO | La storia di Flora, la partigiana bambina in festa con i bambini di oggiAll'età di 13 anni Flora Monti è stata la più giovane staffetta partigiana della Resistenza italiana: ieri ha incontrato i bambini a Bologna e ha raccontato loro la sua storia ... dire.it

Seri Industrial ha raggiunto una resistenza a 2,865, mentre Nokia mostra un uptrend ma potrebbe subire un pullback. Saffilo è in trading range, mentre Generali continua a salire dopo aver superato i 36,53. - facebook.com facebook

A Bologna, città di libertà e resistenza una scena di cui vergognarsi profondamente. Questo signore è il simbolo del 25 aprile non questo pseudo addetto che di libertà e democrazia non ha capito nulla x.com