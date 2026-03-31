Il flusso anarchico ha ripreso vigore da qualche settimana e ha toccato il suo apice con la morte di Sara Ardizzone e Sandro Mercogliano, vittime di se stessi nel casolare abbandonato di Roma dove stavano fabbricando un ordigno. Lui è morto per l’esplosione, lei per il crollo del tetto dovuto alla detonazione della bomba, probabilmente al plastico. Su questo le indagini sono ancora in corso ma attorno a loro si è stretta la solidarietà dei compagni e si sta alzando nuovamente la tensione con gli antagonisti pronti a contrastare l’ordine costituito e la democrazia, come testimoniano le scritte comparse all’università di Padova. Qui, appeso sopra la lavagna dell'aula studio, gli agenti (su segnalazione di alcuni studenti) hanno trovato uno striscione con la scritta in rosso: “ Ieri partigiani, oggi terroristi, sempre antifascisti”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Ieri partigiani, oggi terroristi". Lo striscione choc degli anarchici a Padova

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