Eolico selvaggio in Irpinia il PRC | Si scrive transizione ecologica si legge speculazione ambientale

Il Partito della Rifondazione Comunista denuncia che l’installazione di pale eoliche non autorizzate in Irpinia è motivata da interessi economici, non dalla reale esigenza di energia pulita. Giovedì 19 febbraio, la Casa della Cultura di Aquilonia ospiterà una manifestazione per promuovere l’installazione di impianti eolici non regolamentati, attirando cittadini e attivisti ambientalisti. La crisi energetica spinge alcuni impresari a installare turbine senza licenza, ignorando i danni al territorio e alla biodiversità locale. Un esempio concreto sono le torri già erette lungo le colline, senza autorizzazioni ufficiali,

Giovedì 19 febbraio, la Casa della Cultura di Aquilonia si trasformerà, ancora una volta, nel palcoscenico dell'ennesima parata a favore dell'eolico selvaggio. Sotto il titolo propagandistico "Qual buon vento", Legambiente Campania si appresta a presentare un dossier che, nelle intenzioni degli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it Eolico, Murelli: «La transizione ecologica non deve diventare una colonizzazione delle aree interne»La transizione ecologica deve rispettare il territorio, evitando di imporre strutture invasive nelle aree interne. PRC Irpinia: "Solidarietà a Francesca Albanese, voce libera nel deserto del conformismo colonialista"Il Partito della Rifondazione Comunista - Federazione Irpina ha espresso oggi piena solidarietà a Francesca Albanese, la studiosa irpina e attuale Relatrice Speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, criticando duramente le pressioni e le intimidazioni di cui è vittima per aver portato avanti il suo lavoro di denuncia. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Maxi-eolico a Lacedonia, cresce il fronte del No: timori per ambiente e paesaggio. Impianto maxieolico a Lacedonia, ampio fronte del no a LacedoniaSi allarga il fronte di opposizione al progetto di impianto maxi?eolico industriale proposto dalla società AUKERA Italy srl nel territorio comunale di Lacedonia (AV). L’intervento prevede la realizzaz ... corriereirpinia.it TREKKING DELLE ISOLE EOLIE Un viaggio alla scoperta dei vulcani dell’arco eolico fra mare cristallino e respiro della Terra! https://youtu.be/yrMR85OQSxU AFFRETTARSI, I B&B NON ASPETTANO!!!! Sconto per chi ha già effettuato trekking di almeno 2 gior facebook