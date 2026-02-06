Due colossi dell' energia da 50 tonnellate arrivano nella notte a Roiano

Questa notte a Roiano sono arrivati due enormi trasformatori da 50 tonnellate. Sono stati trasportati attraverso le strade strette del quartiere e posizionati alla cabina primaria. Il transito ha causato qualche disagio, ma ora il lavoro procede senza intoppi.

Sono stati trasportati nella notte lungo le strette vie di Roiano due giganteschi trasformatori da 50 tonnellate, destinati alla cabina primaria sita nel rione. Insieme al mezzo di trasporto, raggiungono quasi il secondo piano dei palazzi circostanti, e AcegasApsAmga e Siemens Energy Transformers.

