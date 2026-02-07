Isola ecologica interrata circa due mesi di lavori

Sono iniziati i lavori in piazza delle Erbe a Faenza per realizzare un’isola ecologica interrata. I lavori dureranno circa due mesi e cambieranno il modo in cui i cittadini smaltiscono i rifiuti. La piazza sarà temporaneamente chiusa, ma a fine lavori l’obiettivo è migliorare la raccolta differenziata e rendere più semplice il conferimento dei rifiuti.

Sono iniziati i lavori in piazza delle Erbe a Faenza per la realizzazione dell’isola ecologica interrata. Come era stato esplicitato dall’Amministrazione, nel corso della risposta all’ultima interrogazione sul tema presentata in Consiglio comunale, l’avvio del cantiere per la realizzazione dei cinque cassonetti interrati era calendarizzato per l’inizio di febbraio. Così ieri gli operai della ditta incaricata da Hera erano al lavoro intenti a eseguire le prime operazioni di un’opera che, stando al cronoprogramma in possesso di Palazzo Manfredi "dovrebbe proseguire per i prossimi due mesi circa". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavori" Approfondimenti su Faenza Isola Milano Marittima, nuova isola ecologica interrata: lunedì prendono il via i lavori A Milano Marittima, i lavori per la nuova isola ecologica interrata in Viale Milano inizieranno lunedì 19 gennaio. Avviati i lavori per la nuova isola ecologica, alla Madonnina la quinta stazione cittadina La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Faenza Isola Argomenti discussi: Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavori; Isola ecologica interrata, Conti (Lega): Opera imposta senza confronto, tre mesi di disagi per il centro; Iniziano i lavori per l'isola ecologica interrata. Conti (Lega): 'Progetto imposto senza confronto'. Isola ecologica interrata, circa due mesi di lavoriIniziato l’intervento per realizzare i cinque cassonetti in piazza delle Erbe. Il cantiere si apre al termine di una serie di discussioni che hanno diviso Faenza. . ilrestodelcarlino.it Iniziano i lavori per l’isola ecologica interrata. Conti (Lega): Progetto imposto senza confronto«Dal 2 febbraio l’Amministrazione comunale conferma l’avvio dei lavori per l’isola ecologica interrata, ammettendo possibili interruzioni della rete gas e una durata del cantiere di circa tre mesi. Tr ... ravennawebtv.it Video Star. . Paternò: l’isola ecologica, è chiusa all’utenza per via dei danni subiti dall’allagamento che si è registrato a seguito del passaggio della tempesta “Harry”. Non è chiaro quando il servizio potrà tornare alla normalità facebook 4 febbraio 2026 Avviso chiusura temporanea Isola Ecologica di Tremonti per avverse condizioni meteo x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.