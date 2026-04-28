Da un viaggio di nozze a una vita intera a Riccione | la storia di Mario e Mariarosaria nuovi ambasciatori

Mario e Mariarosaria hanno iniziato la loro storia d’amore durante un viaggio di nozze e, nel corso degli anni, hanno deciso di stabilirsi a Riccione. La loro vita si è sviluppata tra attività lavorative e coinvolgimento nella comunità locale, contribuendo con impegno e dedizione. Ora sono riconosciuti come nuovi ambasciatori della città, simbolo di un percorso che unisce affetti personali e impegno civile.

Una storia d’amore nata durante un viaggio di nozze e diventata, nel tempo, una scelta di vita fatta di lavoro, accoglienza e impegno per la comunità. Martedì mattina, al Palazzo del Turismo, l’assessore al Turismo Mattia Guidi ha conferito il titolo di “Ambasciatori di Riccione nel mondo” a.🔗 Leggi su Riminitoday.it Notizie correlate Leggi anche: Sal Da Vinci: A volte su un palco non sale soltanto un cantante. Sale una storia. Una vita intera Story 2000 e Tutta Riccione al Peter: un’epoca che fatto la storia e una grande storia d'amoreDue venerdì di marzo consecutivi da non perdere al Peter Pan Club di Misano Adriatico: venerdì 20 è in programma la serata History, mentre per... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il weekend del 25 aprile a Riccione tra i grandi nomi della cultura italiana, le mostre, il cinema d’autore, lo sport e il benessere; Gli italiani di Bruno Barbey: a Villa Mussolini di Riccione un viaggio fotografico nell’identità culturale del Bel Paese; Riccione per la Giornata della Terra: un viaggio tra natura, rigenerazione, riflessioni e futuro; Fa tappa a Riccione l’International Street Food. L’arte viaggia in autobus. I ragazzi di Cuore 21 colorano la linea 11 tra Rimini e RiccioneNasce Fuori Linea, un’opera itinerante su un mezzo di 12 metri che celebra l’inclusione . Il progetto di Start Romagna unisce creatività e abbattimento delle barriere architettoniche. ilrestodelcarlino.it Un bus d’autore sulla storica Linea 11: arte e inclusione in viaggio grazie ai ragazzi di Cuore 21Presentato Fuori Linea, il mezzo decorato dai ragazzi di Cuore 21 che trasforma il tragitto tra Rimini e Riccione. Intanto la flotta di Start Romagna ha raggiunto il 98% di accessibilità ... riminitoday.it Cronaca. Riccione, Droga, alcol e un caso di overdose: il bilancio dei controlli del 25 aprile - facebook.com facebook