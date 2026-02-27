Durante il Festival di Sanremo, il protagonista che ha attirato maggiormente l’attenzione è stato Sal Da Vinci, il quale ha portato sul palco non solo la sua voce, ma anche una storia personale significativa. La sua presenza ha suscitato interesse e curiosità tra il pubblico e i media, evidenziando come un artista possa rappresentare molto più di una semplice esibizione musicale.

Di questo Festival di Sanremo, ciò che mi ha colpito di più. è stato lui. Lui, proprio lui. Sal Da Vinci, cantante napoletano di origine, non stava portando solo una canzone. Stava portando con sé Napoli, le sue radici, la sua gente, tutto il cammino che lo ha portato fin lì. In quel momento non c’era più solo un artista che cantava davanti a milioni di persone. C’era un uomo che sentiva il peso e la bellezza di tutto quello che aveva vissuto. Gratitudine per la strada fatta, per chi gli è stato accanto, per la possibilità di essere ancora lì, su quel palco così importante. Ma quella sera, più delle parole e più della musica, hanno parlato le sue lacrime. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Sal Da Vinci: A volte su un palco non sale soltanto un cantante. Sale una storia. Una vita intera

Sal da vinci E Renato Zero in concerto

