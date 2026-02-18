Story 2000 e Tutta Riccione al Peter | un’epoca che fatto la storia e una grande storia d' amore

Il Peter Pan Club di Misano Adriatico ospita due eventi storici a marzo, che attirano molti appassionati. Il 20 marzo si celebra la serata “History”, dedicata alla musica del passato, mentre il 27 marzo torna “Tutta Riccione”, un evento che richiama molti giovani della riviera. Entrambe le serate sono diventate un punto di riferimento per chi cerca divertimento autentico e ricordi condivisi. La location si anima con musica, amici e un’atmosfera unica. Questi appuntamenti sono ormai un appuntamento fisso per la comunità locale.

Due venerdì di marzo consecutivi da non perdere al Peter Pan Club di Misano Adriatico: venerdì 20 è in programma la serata History, mentre per venerdì 27 Tutta Riccione. Al sabato sempre in calendario il party Vidaloca. Venerdì 20 marzo - Story 2000 Per una notte il Peter Pan viaggia a ritroso nel tempo, negli anni nei quali la Riviera viveva di musica, emozioni e momenti unici. Una serata nella quale i dj Ciuffo, Frankie P, Mappa e Tanja Monies riproporranno il sound che ha segnato un’epoca, una House elegante che sapeva coinvolgere tutti quanti. Story 2000 non sarà soltanto musica, ma un ritrovo per chi quegli anni li ha vissuto davvero e per chi se li è sentiti raccontare; il Peter Pan diventerà così un punto di incontro tra più generazioni, uniti da un linguaggio comune: ricordi, grandi classici e la voglia di divertirsi che in Romagna e in particolare al Peter trova sempre casa.🔗 Leggi su Riminitoday.it

