Nella 28ª giornata di Serie A 2025-2026 di basket, due giocatori italiani si sono distinti raggiungendo entrambi una valutazione di 25 punti. Uno di loro ha contribuito con una prestazione che ha fatto la differenza per la sua squadra, mentre l’altro ha guidato la sua formazione con numeri significativi. I nomi di questi atleti sono stati i protagonisti principali tra i migliori italiani di questa giornata.

Ci sono due nomi che, nella stessa giornata, ottengono 25 di valutazione nella 28a giornata di Serie A 2025-2026. Due uomini dai destini diversi, dalle parabole totalmente non sovrapponibili, di ruoli che non c’entrano nulla l’uno con l’altro. Eppure sono protagonisti insieme, l’uno perché è il simbolo della concretezza cestistica, l’altro perché sta letteralmente tirando fuori da solo la sua squadra dalla zona retrocessione. Partiamo dalla seconda storia, quella di Alessandro Cappelletti. Non è solo che mette insieme 15 punti, 8 rimbalzi e 8 assist per consentire a Treviso il clamoroso colpaccio a Brescia (che ne ha sì 20 da Amedeo Della Valle, ma nei secondi 20? viene totalmente imbrigliata dalla difesa trevigiana).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, i migliori italiani della 28a giornata di Serie A. Cappelletti formato eroe per Treviso, Ricci trascina Milano

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