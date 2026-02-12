Marin Cilic taglia il traguardo delle 600 vittorie ATP | rivive l’emozione del debutto e la storica sfida con Federer

Marin Cilic ha conquistato la sua 600esima vittoria nel circuito ATP. La grande occasione gli ha fatto rivivere l’emozione del suo debutto e il ricordo della storica sfida con Federer allo US Open. Il tennista croato ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei giocatori più costanti e determinati del circuito.

Marin Cilic, 600 vittorie e un ricordo indelebile: "La battaglia con Federer allo US Open". Marin Cilic ha raggiunto un traguardo importante nella sua carriera tennistica: 600 vittorie nel circuito ATP. Il successo è arrivato l'11 febbraio 2026, nel torneo di Dallas, grazie a una vittoria in due set contro Learner Tien. Con questo risultato, il tennista croato si posiziona al secondo posto tra i giocatori ancora attivi per numero di vittorie, superato solo da Novak Djokovic. Gli inizi e l'emozione della prima partita. La carriera di Marin Cilic è un percorso costellato di successi e di resilienza.

