Da Monza all' Ecuador | i due chef monzesi volano oltreoceano per promuovere e insegnare la cucina italiana
Due chef di Monza si preparano a partire per l’Ecuador, dove terranno workshop e incontri per condividere ricette e tecniche della cucina italiana. La loro missione è promuovere i piatti tradizionali del nostro paese e mostrare le differenze e le affinità con le tradizioni culinarie locali. I viaggi sono parte di un progetto di scambio culturale tra le due nazioni, con l’obiettivo di avvicinare le due realtà attraverso il cibo.
Voleranno oltreoceano per raccontare la cultura della cucina italiana e metterla in relazione con quella ecuadoregna. Protagonisti della trasferta sono Vincenzo e Salvatore Butticè, i due noti chef del ristorante Il Moro di Monza, che il 28 e il 29 aprile saranno in Sudamerica quali.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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