Da Monza all' Ecuador | i due chef monzesi volano oltreoceano per promuovere e insegnare la cucina italiana

Due chef di Monza si preparano a partire per l’Ecuador, dove terranno workshop e incontri per condividere ricette e tecniche della cucina italiana. La loro missione è promuovere i piatti tradizionali del nostro paese e mostrare le differenze e le affinità con le tradizioni culinarie locali. I viaggi sono parte di un progetto di scambio culturale tra le due nazioni, con l’obiettivo di avvicinare le due realtà attraverso il cibo.