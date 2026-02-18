Federcuochi il Team Napoli vince i Campionati della cucina italiana a Rimini In gara oltre 600 chef

Il Team Napoli ha vinto i Campionati della Cucina Italiana a Rimini, battendo oltre 600 chef provenienti da tutto il paese. La vittoria è arrivata nella categoria Cucina Calda a squadre senior, durante la decima edizione della gara. I partecipanti hanno preparato piatti tradizionali con ingredienti locali, dimostrando abilità e creatività. La competizione si è svolta in un’atmosfera intensa, con i giudici che hanno valutato la qualità e l’originalità delle preparazioni. La vittoria di Napoli fa discutere tra gli appassionati di cucina.

È il Team Napoli a conquistare il titolo assoluto nella categoria Cucina Calda a squadre senior nel decimo anniversario dei Campionati della Cucina Italiana 2026, la competizione culinaria più importante del Paese. L’evento è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi nell’ambito della manifestazione “Beer & Food Attraction” alla Fiera di Rimini, in collaborazione con Italian Exhibition Group. In gara oltre 600 cuochi; contando assistenti e aiuti chef, il totale dei professionisti coinvolti ha sfiorato quota 2mila. Boom di giovani e donne. “Questo è un anniversario importante – ha dichiarato il presidente della Federazione, Rocco Pozzulo – che segue il riconoscimento Unesco ottenuto per primi dalla cucina italiana e che ha visto un boom di iscrizioni ai Campionati di Rimini proprio tra giovani e donne; un segnale molto positivo per il ricambio generazionale nelle nostre cucine, drammaticamente in crisi per la mancanza di personale, ma anche per l’intero comparto agroalimentare 100% made in Italy, che potrà contare sull’attenzione di professionisti sempre più consapevoli circa qualità e provenienza delle materie prime”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il Culinary Team Avellino trionfa ai Campionati della Cucina Italiana 2026Il Culinary Team Avellino ha vinto la medaglia d’oro ai Campionati della Cucina Italiana 2026, dopo aver presentato un menù innovativo che ha colpito la giuria.

Campionati della Cucina Italiana 2026: i cuochi di Frosinone protagonisti a RiminiI cuochi di Frosinone sono stati protagonisti a Rimini durante i Campionati della Cucina Italiana 2026, che si sono svolti dal 15 al 17 febbraio, in occasione della decima edizione dell’evento, organizzata per mettere in mostra le eccellenze della cucina locale e nazionale.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.