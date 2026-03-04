Il Comune di Gubbio ha ricevuto un finanziamento di 174.500 euro per il restauro del Villino Marvardi. Grazie al progetto

Un finanziamento di 174.500 euro per ridare vita al Villino Marvardi. È quanto ottenuto dal Comune di Gubbio per aver vinto, grazie al progetto " Spazio35 - Atelier urbano ", il bando nazionale Anci per l’assegnazione di spazi e immobili pubblici a giovani under 35. "Un risultato davvero importante - spiega l’assessore alle politiche giovanili Carlotta Colaiacovo - che ci consente di valorizzare uno spazio nel centro storico che potrà finalmente tornare ad essere utilizzato. Obiettivo è quello di usare quegli spazi per attività innovative pensate da e per i giovani, gestite da imprese eo enti del terzo settore con maggioranza di under 35". L’obiettivo di Anci con questo bando è infatti quello di riattivare immobili storici di proprietà pubblica inutilizzati offrendo opportunità ai giovani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gubbio, rinasce Villino Marvardi. Sarà uno spazio per i giovani

