I sogni sono un fenomeno che interessa molte persone, ma da dove provengono e cosa significano rimane un argomento di studio continuo. Recentemente, uno studio pubblicato su Nature Communications Psychology analizza come le caratteristiche individuali e le esperienze passate possano influenzare il contenuto dei sogni. La ricerca si propone di approfondire le modalità con cui il cervello crea queste immagini notturne, offrendo una prospettiva scientifica su un tema che accompagna l’essere umano da sempre.

“Cosa sono i sogni?”. Proviamo a parlarne piano piano, sottovoce, con l’aiuto dello studio “ Individual traits and experiences predict the content of dreams ”, pubblicato su Nature Communications Psychology. Al di là dell’ovvia citazione marzulliana, è una domanda aperta da decenni nelle neuroscienze e riguarda tutti: cosa sono quelle immagini che ci restano in testa al risveglio? Da dove arrivano? La risposta, almeno in parte, è questa: sono una combinazione tra identità personale ed esperienza quotidiana. La ricerca, condotta dall’ IMT School for Advanced Studies di Lucca insieme ad altri centri italiani, ha analizzato oltre 3.700 resoconti di sogni e di esperienze diurne raccolti da 287 partecipanti tra i 18 e i 70 anni, monitorati ogni giorno per due settimane.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Da dove arrivano i sogni? La scienza ha una risposta (e riguarda tutti noi)

Father forced me to marry old man, so I escape with my sick mother , change fate!#chinesedrama

Notizie correlate

Cani e gatti pensano? La scienza ha una risposta sorprendeteL’osservazione quotidiana dei nostri animali domestici solleva spesso un interrogativo fondamentale: i cani e i gatti agiscono mossi da una reale...

Alessandro Siani: “La ricostruzione del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi. Io sono disponibile a dare una mano”Parla l'attore e regista Alessandro Siani: "La sorte del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi.

Contenuti utili per approfondire

Argomenti più discussi: Tomodachi Life: una vita da sogno su Nintendo Switch; Il Club, canzoni sotto la pelle: un viaggio autentico tra sogni, paure e desideri; Il sogno di Michele si è avverato: può arbitrare dalla carrozzina; Varese spegne i sogni playoff della Vanoli.

Lo trovano semicosciente in casa e chiamano il 118. Ma quando arrivano i soccorsi, la situazione prende un’altra piega. Ecco cosa hanno scoperto i carabinieri https://cityne.ws/Tjt0j - facebook.com facebook

Telemarketing selvaggio, arrivano i numeri brevi per identificare aziende e Pa oneste x.com