Alessandro Siani | La ricostruzione del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi Io sono disponibile a dare una mano

Alessandro Siani ha annunciato che si impegnerà nella ricostruzione del Teatro Sannazaro, danneggiato da un incendio. L’attore e regista ha spiegato che il teatro, simbolo storico di Chiaia, rappresenta un patrimonio condiviso e che lui e altri artisti sono pronti a collaborare per riportarlo in vita. Siani ha anche ricordato che il teatro, aperto da oltre un secolo, ha bisogno di interventi rapidi per tornare a funzionare.