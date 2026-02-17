Alessandro Siani | La ricostruzione del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi Io sono disponibile a dare una mano
Alessandro Siani ha annunciato che si impegnerà nella ricostruzione del Teatro Sannazaro, danneggiato da un incendio. L’attore e regista ha spiegato che il teatro, simbolo storico di Chiaia, rappresenta un patrimonio condiviso e che lui e altri artisti sono pronti a collaborare per riportarlo in vita. Siani ha anche ricordato che il teatro, aperto da oltre un secolo, ha bisogno di interventi rapidi per tornare a funzionare.
Parla l'attore e regista Alessandro Siani: "La sorte del Teatro Sannazaro riguarda tutti noi. Sono disponibile a fare la mia parte come altri amici e colleghi, per far rinascere la 'bomboniera' di Chiaia".🔗 Leggi su Fanpage.it
