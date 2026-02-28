L’osservazione quotidiana di cani e gatti porta spesso a chiedersi se questi animali siano in grado di pensare. La scienza ha condotto studi e analisi per capire come funzionano i loro processi mentali, arrivando a risultati sorprendenti. Ricercatori e zoologi hanno esaminato comportamenti e reazioni per individuare eventuali capacità cognitive. I risultati di queste ricerche sono stati pubblicati su riviste specializzate e presentati in conferenze internazionali.

L’osservazione quotidiana dei nostri animali domestici solleva spesso un interrogativo fondamentale: i cani e i gatti agiscono mossi da una reale attività mentale o sono guidati esclusivamente dall’istinto? La risposta fornita dalla scienza della cognizione animale, un ambito di ricerca che ha registrato progressi straordinari negli ultimi due decenni, è affermativa. Questi animali possiedono capacità cognitive articolate, sebbene la loro struttura di pensiero differisca profondamente da quella umana. Per la comunità scientifica, “pensare” non coincide con l’elaborazione di concetti filosofici o linguistici complessi, ma consiste nella capacità di elaborare informazioni ambientali per assumere decisioni funzionali alla sopravvivenza. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Cani e gatti pensano? La scienza ha una risposta sorprendete

