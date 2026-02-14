Parole nette rock notturno e rivelazioni al PunkFunk | Alosi e Fuori dai Denti in concerto

Sabato 21 febbraio, Alosi e Fuori dai Denti salgono sul palco del PunkFunk di Palermo per portare musica intensa e diretta. La serata si concentra sul suono potente del rock notturno, che cattura l’attenzione del pubblico fin dalle prime note. La location di via Napoli si anima con le vibrazioni di una serata dedicata alle rivelazioni musicali, offrendo un’esperienza dal ritmo coinvolgente e senza fronzoli.

Sabato 21 febbraio la serata del PunkFunk di Palermo (via Napoli 810) prende forma attraverso il sound. Dalle ore 22, il suono diventa traiettoria, racconto e attraversamento insieme ad Alosi, con l'opening act di Fuori dai Denti. A scandire il ritmo della serata sarà "Cose molto cattive", il nuovo album da poco pubblicato da Alosi. Un disco che si muove lungo coordinate notturne, attraversando ferite aperte, lampi improvvisi e zone d’ombra.Le canzoni non cercano consolazione né soluzioni. Sono tracce con una presenza costante, ma non invadente: come una luce minima e ostinata quando tutto intorno si fa opaco.🔗 Leggi su Palermotoday.it

Il 31 gennaio, il PunkFunk di Palermo ospiterà il concerto dei Bee Bee Sea, offrendo un'esperienza musicale caratterizzata dal sound energico del garage rock.

Il 17 gennaio a Palermo, i Blake Rascals si esibiranno dal vivo presso il locale di via Napoli, portando sul palco il loro sound indie-garage e punkfunk.

