Groove incessante tra distorsioni sonore e attitudine garage | gli Inframen in concerto al PunkFunk

Gli Inframen si sono esibiti al PunkFunk in un concerto caratterizzato da un ritmo continuo, con sonorità distorte e un'attitudine garage. La band ha scelto di non puntare alla perfezione tecnica, preferendo un sound grezzo e coinvolgente. La performance si è concentrata su un'intensa espressività, lasciando spazio a elementi di attrito e distorsione che definiscono il loro stile. La serata ha mostrato un universo musicale privo di compromessi, incentrato sull’istinto e sulla spontaneità.

Esiste un universo musicale che non cerca compromessi. Non punta né alla pulizia del suono, né alla perfezione tecnica, perché vuole vivere di attrito, distorsione e istinto. Ed è in quell’universo che muovono gli Inframen, power duo lo-finoise di Bari, in arrivo al PunkFunk di Palermo (via. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Il sound indie-garage al Punkfunk: i Blake Rascals in concerto a PalermoSabato 17 gennaio, dalle 22:30, il weekend del PunkFunk di Palermo (via Napoli, 8/10) si arricchisce di una presenza sonora pensata per accompagnare... Serata garage rock al PunkFunk: i Bee Bee Sea in concertoAl PunkFunk di Palermo la serata del 31 gennaio è stata pensata per accompagnare cocktail e conversazioni con un'identità sonora ben distinta.