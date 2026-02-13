L' azienda fatta fallire e il sequestro da 5 milioni | così è stato fermato il re dell' e-commerce della Brianza

Lin Fufei, il noto re dell’e-commerce della Brianza, è stato arrestato dopo che le autorità italiane hanno sequestrato beni per oltre 5 milioni di euro e fatto fallire la sua azienda. La cattura arriva dopo un’indagine che ha scoperto come il suo impero online fosse stato costruito su pratiche poco trasparenti e debiti nascosti. Dai campi della Brianza, dove aveva avviato il suo business, l’imprenditore si era trasferito in Spagna, a Toledo, prima di tornare in Italia a bordo di un aereo privato, pochi giorni prima del suo 47esimo compleanno.

