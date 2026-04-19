Primavera della Bellezza AIParC | cinque mostre da visitare al Castello Aragonese

Dal 11 al 24 aprile, il Castello Aragonese ospita la “Primavera della Bellezza 2026”, una mostra organizzata dall’AIParC nazionale. L’evento presenta cinque esposizioni distribuite tra diversi ambienti del castello, incorporando varie forme artistiche. La manifestazione si sviluppa attraverso un percorso che coinvolge più livelli e spazi, offrendo una panoramica articolata di produzioni artistiche contemporanee. La rassegna si inserisce nel calendario culturale della regione e si svolge in un sito storico di grande rilevanza.

Dall’11 al 24 aprile il Castello Aragonese ha aperto i suoi spazi alla “Primavera della Bellezza 2026” ideata dall’AIParC nazionale e dal suo presidente Salvatore Timpano, trasformando il maniero in un itinerario artistico diffuso che attraversa più livelli, ambienti e linguaggi espressivi.Non si.🔗 Leggi su Reggiotoday.it

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