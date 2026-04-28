Da Agrigento a Rai 3 la cucina di Mareme Cissé protagonista a Geo

Il 28 aprile alle 17, la trasmissione “Geo” su Rai 3 presenterà Mareme Cissé, cuoca dell’Alleanza Slow Food. La puntata si concentrerà sulla sua cucina, considerata un esempio di incontro tra diverse culture e tradizioni. La conduttrice Sveva Sagramola condurrà il programma, illustrando come il suo modo di cucinare rifletta storie e identità provenienti da diverse origini. Mareme Cissé è molto conosciuta in Sicilia e ha un ruolo riconosciuto nel movimento Slow Food.

La cucina come incontro tra culture, storie e identità approda oggi, martedì 28 aprile, su Rai 3 dove alle 17 la trasmissione “Geo”, condotta da Sveva Sagramola, accenderà i riflettori su Mareme Cissé, cuoca dell’Alleanza Slow Food e volto sempre più riconosciuto non solo in Sicilia e legato al.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it Notizie correlate Tra storie nobiliari e paesaggi mozzafiato, il Trentino torna protagonista su GeoStasera, 15 aprile 2026, il Trentino tornerà ad incantare il pubblico di Geo – la nota trasmissione di Rai Tre – con un documentario di trentadue... Leggi anche: Brillano i nostri cuochi. La Toscana protagonista dei Campionati di cucina