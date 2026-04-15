Tra storie nobiliari e paesaggi mozzafiato il Trentino torna protagonista su Geo

Il 15 aprile 2026, il programma Geo su Rai Tre dedicherà un episodio al Trentino, concentrandosi sulla valle di Cavedine nel Garda Trentino. La trasmissione presenterà un documentario di 32 minuti che mette in luce le caratteristiche di questa zona, tra paesaggi naturali e storie legate alle tradizioni locali. Il focus sarà su uno dei territori più ricchi di storia e bellezze naturali della regione.

Stasera, 15 aprile 2026, il Trentino tornerà ad incantare il pubblico di Geo – la nota trasmissione di Rai Tre – con un documentario di trentadue minuti dedicato a uno dei territori più affascinanti e variegati del Garda Trentino: la valle di Cavedine. La puntata andrà in onda alle 18.10.Narrando.🔗 Leggi su Trentotoday.it

Trentino-Alto Adige: una terra di confine, di montagne leggendarie e di tradizioni antiche.

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