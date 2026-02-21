brillano i nostri cuochi la toscana protagonista dei campionati di cucina

I nostri cuochi toscani si sono distinti ai Campionati di cucina, ottenendo una medaglia d’oro e salendo sul podio. La vittoria finale è sfuggita di pochi centesimi alla Campania, che ha conquistato il primo posto. La competizione ha visto la partecipazione di numerosi chef provenienti da tutta Italia, con piatti che hanno riscosso grande apprezzamento. La Toscana si conferma protagonista di questa importante sfida culinaria.

Medaglia d’oro per i cuochi toscani ai Campionati della cucina italiana. Per pochi centesimi, nella classifica generale, il titolo assoluto se lo aggiudica la Campania, ma i toscani salgono comunque sul podio. Nel team, come sempre, diversi componenti di Montecatini, ex alunni del prestigioso alberghiero Martini. Tra questi, il capitano Daniele Zingoni: "Dedichiamo questa vittoria al grande Alvaro Bartoli, chef scomparso di recente, che tanto ha dato a tutti noi e al mondo della cucina toscana autentica". La più importante e completa manifestazione culinaria nazionale promossa dalla Federazione Italiana Cuochi, giunta alla decima edizione e ospitata dal Rimini Expo Centre Italy, ha proposto tre giornate all’insegna del confronto e della competizione dove centinaia di professionisti dalla penisola e dall’estero si sono sfidati in diverse categorie di gara con l’obiettivo di conquistare i titoli tricolori.🔗 Leggi su Lanazione.it

Campionati della Cucina Italiana 2026: i cuochi di Frosinone protagonisti a RiminiI cuochi di Frosinone sono stati protagonisti a Rimini durante i Campionati della Cucina Italiana 2026, che si sono svolti dal 15 al 17 febbraio, in occasione della decima edizione dell’evento, organizzata per mettere in mostra le eccellenze della cucina locale e nazionale.

I cuochi aretini protagonisti ai campionati della cucina italianaI cuochi di Arezzo hanno vinto la medaglia d’oro ai campionati della cucina italiana, che si sono svolti a Rimini.

