Secondo un rapporto recente, solo il 5% dei giovani vittime di cyberbullismo si rivolge a qualcuno per chiedere aiuto. A Genova, il dato indica che il 7% dei ragazzi ha subito attacchi online, mentre il 16% ha assistito a comportamenti di cyberbullismo senza intervenire. Questi numeri evidenziano come spesso i giovani non si rivolgano a figure di supporto o non si rendano conto dell'importanza di chiedere aiuto in queste situazioni.

? Cosa sapere Dati Moige a Genova: solo il 5% delle vittime di cyberbullismo chiede aiuto.. Il 7% dei ragazzi subisce attacchi online mentre il 16% ne è testimone.. A Genova, presso l’istituto Gaslini Meucci, il Moige ha presentato i dati allarmanti di Educyber generations, rivelando che solo il 5% dei ragazzi vittima di cyberbullismo decide di rivolgersi a un adulto per ricevere supporto. L’iniziativa formativa, che ha la partecipazione della sindaca Silvia Salis, del direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale per la Liguria Antimo Ponticiello, del cofondatore del Moige Antonio Affinita e del dirigente scolastico dell’istituto Gaslini Meucci Gabriele Baroni, ha messo in luce una realtà digitale dove il silenzio prevale sulla segnalazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cyberbullismo: solo il 5% dei ragazzi chiede aiuto, emerge il dato Moige

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