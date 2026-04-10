Il cyberbullismo rappresenta una delle emergenze più diffuse tra i giovani, con il 23% di vittime e testimoni coinvolti secondo recenti studi. Tuttavia, solo il 5% delle persone colpite o presenti nelle situazioni di cyberbullismo decide di chiedere aiuto alle autorità o alle figure di riferimento. Nel tentativo di contrastare questa piaga, il progetto Diderot, promosso dalla Fondazione CRT, sta proseguendo il suo percorso di sensibilizzazione nelle scuole del Piemonte.

prosegue il tour nelle scuole del Piemonte con il progetto Diderot della Fondazione CRT per arginare per arginare il fenomeno. Prosegue il tour del progetto “ Educyber Generations” l’iniziativa promossa dal MOIGE – Movimento Italiano Genitori, realizzata nell’ambito del Progetto Diderot di Fondazione CRT, per contrastare il bullismo e i pericoli della rete, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti nella società e nelle scuole italiane. Baldichieri (AT), Torino, Alessandria, Biella e Novara saranno i prossimi comuni raggiunti dal tour che proseguirà fino a maggio 2026 raggiungendo oltre 6mila studenti appartenenti ad oltre 80 scuole in Piemonte. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Cyberbullismo, emergenza senza controllo: il 23% tra vittime e testimoni, ma solo il 5% chiede aiuto

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