Secondo un rapporto recente, il 23% delle persone coinvolte in episodi di cyberbullismo sono vittime o testimoni, ma solo il 5% di loro si rivolge a qualcuno per chiedere aiuto. In Italia, questa problematica viene affrontata attraverso iniziative come il tour che si svolge all'Istituto Gaslini Meucci di Genova, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare su questi fenomeni.

Roma, 28 apr. (Adnkronos) - Arriva a Genova e precisamente all'Istituto Gaslini Meucci Il tour del progetto “Educyber Generations”, l'iniziativa promossa dal Movimento italiano genitori (Moige), per contrastare il bullismo e i pericoli della rete, un fenomeno che sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti nella società e nelle scuole italiane. Come riferisce il Moige all'evento formativo di oggi hanno partecipato Silvia Salis, sindaca di Genova, Antimo Ponticiello, direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Liguria, Antonio Affinita direttore generale e cofondatore del Moige e Gabriele Baroni, dirigente scolastico dell'istituto Gaslini Meucci.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cyberbullismo, Moige: "23% vittime o testimoni ma solo il 5% chiede aiuto"

Notizie correlate

Cyberbullismo, emergenza senza controllo: il 23% tra vittime e testimoni, ma solo il 5% chiede aiutoprosegue il tour nelle scuole del Piemonte con il progetto Diderot della Fondazione CRT per arginare per arginare il fenomeno Prosegue il tour del...

Leggi anche: Tumori ginecologici-mammari, problemi di sessualità per 40% pazienti ma solo 7% chiede aiuto

Tutti gli aggiornamenti

Cyberbullismo, Moige: 23% vittime o testimoni ma solo il 5% chiede aiutoArriva a Genova e precisamente all'Istituto Gaslini Meucci Il tour del progetto Educyber Generations, l’iniziativa promossa dal Movimento italiano genitori (Moige), per contrastare il bullismo e i p ... adnkronos.com

23% giovani vittime o testimoni cyberbullismo ma solo 5% chiede aiuto, studioOltre la metà dei ragazzi trascorre più di tre ore al giorno online, uno su due utilizza l'intelligenza artificiale per fare i compiti, quasi un quarto ha incontrato di persona sconosciuti conosciuti ... ansa.it