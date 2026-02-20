Cyberattacchi al Parlamento | deputato e portavoce nel mirino 945€

Gli hacker hanno preso di mira un deputato e il suo portavoce, causando danni per circa 945 euro. Gli attacchi informatici hanno compromesso diversi account ufficiali, impedendo temporaneamente l’accesso alle email e ai sistemi di comunicazione. I responsabili hanno sfruttato vulnerabilità nei sistemi di sicurezza per infiltrarsi e rubare dati sensibili. L’episodio ha sollevato nuove preoccupazioni sulla sicurezza digitale delle istituzioni. Le autorità stanno indagando per identificare i responsabili e prevenire futuri attacchi simili. La vicenda evidenzia la crescente minaccia degli attacchi informatici contro la politica.

Cyberattacchi al Parlamento: un deputato e il portavoce di una figura istituzionale nel mirino degli hacker. Un’ondata di attacchi informatici ha colpito il Parlamento italiano, con un deputato di Fratelli d’Italia e il portavoce di una figura istituzionale come bersagli di tentativi di truffa online. Gli episodi, emersi a metà febbraio 2026, hanno sollevato un allarme sulla sicurezza dei sistemi informatici che proteggono le istituzioni democratiche del paese e sulla crescente vulnerabilità del tessuto istituzionale di fronte alle minacce cibernetiche. Il deputato nel mirino dei truffatori. Un deputato di Fratelli d’Italia ha ricevuto una richiesta di denaro a mezzo digitale, un tentativo di frode che ha immediatamente allertato gli uffici di sicurezza della Camera dei Deputati.🔗 Leggi su Ameve.eu

“Meloni sta disonorando l’Italia, nel Board di Trump boia e dittatori”: parla il deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verde, BonelliIl Parlamento europeo ha deciso di rinviare il trattato Ue-Mercosur alla Corte europea di Giustizia, mentre Antonio Costa ha suggerito di procedere con l’applicazione provvisoria.

Deputato iraniano strappa la foto di Mattarella durante un intervento in Parlamento. Tajani: “Convocato l’ambasciatore”Un deputato iraniano ha strappato la foto di Sergio Mattarella durante un intervento in Parlamento, scatenando una reazione ufficiale dall’Italia.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.