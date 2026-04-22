Innovazione e protezione dei dati | Euroform porta a Bagheria l’evento Cyber security intelligence

A Bagheria si terrà un evento dedicato alla sicurezza informatica e alle nuove tecnologie. L'iniziativa, promossa da Euroform, si concentrerà su temi come la protezione dei dati e le strategie di contrasto alle minacce digitali. L'appuntamento coinvolgerà professionisti del settore e studenti, offrendo approfondimenti e aggiornamenti sulle ultime novità in campo di cyber security. La giornata si svolgerà presso una sede locale dedicata alla formazione e all'innovazione.

Bagheria si prepara ad accogliere un importante appuntamento dedicato alla sicurezza informatica e all’innovazione tecnologica. Venerdì 24 aprile alle ore 9:30, al Teatro Butera, si terrà l’evento “Cyber Security Intelligence”, promosso da Euroform – Scuola Professionale dei Mestieri, in.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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